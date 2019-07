Parte un conto alla rovescia per Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo

Il cast di Jojo: Vento Aureo ha già salutato la serie che tra sette giorni, dopo una messa in onda durata per quasi un anno, vedrà trasmesso il suo episodio finale. La storia del gruppo di Giorno Giovanna e Bruno Bucciarati si sta quindi per concludere grazie allo scontro con il boss di Passione, Diavolo. Quali saranno gli esiti della battaglia?

Così come accaduto ultimamente per altre serie animate, gli animatori di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo hanno deciso di lanciare un conto alla rovescia via Twitter in vista della trasmissione dell'episodio finale. In questa settimana hanno deciso di pubblicare sette illustrazioni, una per ogni giorno. La prima è stata dedicata a Trish Una e al suo stand Spice Girl, che potete vedere nell'immagine in calce ed è stata pubblicata nella giornata di ieri 21 luglio.

La seconda immagine, che riporta sei giorni allo scadere del countdown, è dedicata invece a Fugo Pannacotta e al suo stand Purple Haze. Il personaggio ha fatto parte del gruppo di Bucciarati per 21 episodi, salvo poi apparire in pochi fotogrammi, specie in seguito alla morte di Narancia Ghirga per mano di Diavolo alcuni episodi fa. Da domani continueranno gli arrivi degli altri membri del gruppo, che sicuramente culmineranno con l'illustrazione dedicata al protagonista Giorno Giovanna.

Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo si concluderà con gli episodi 38 e 39 del 28 luglio, con in totale una durata prevista di un'ora.