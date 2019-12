Parte il conto alla rovescia di My Hero Academia: Heroes Rising con lo sketch di Horikoshi

Tutto il Giappone è eccitato di poter rivedere al cinema My Hero Academia, dopo il primo lungometraggio che ha riscosso molto successo. My Hero Academia: Heroes Rising esordirà nelle sale nipponiche tra pochi giorni, pertanto l'ansia verso il nuovo titolo cresce.

Mentre Dynit porterà My Hero Academia: Heroes Rising in Italia durante il 2020, i fan giapponesi hanno dato il via al conto alla rovescia che li porterà al cinema entro tre giorni. Per celebrare il tempo mancante, Kohei Horikoshi ha preparato un disegno in omaggio al film per caricare i suoi lettori.

Come si può vedere nel tweet in calce, alcuni dei ragazzi della 1-A stanno salutando gli appassionati di My Hero Academia con dei cartelli che danno inizio a questo countdown. Ashido, Aoyama, Hagakure, Tokoyami e Kaminari annunciano appunto che mancano solo tre giorni alla prima proiezione del film nei cinema di tutto il Giappone.

È possibile che nei prossimi giorni arrivino nuove illustrazioni dedicate a questo conto alla rovescia, mentre gli altri fan possono godersi i trailer finali di My Hero Academia: Heroes Rising. La storia era in origine preparata per il manga, ma ha trovato poi il suo posto in questo lungometraggio che introdurrà elementi non ancora inseriti nell'anime.