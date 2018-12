Cop Craft: Dragnet Mirage Reloaded, nuova serie animata dell'autore di Full Metal Panic

Il 2019 è ormai alle porte e la lista di anime e manga si allunga sempre più. La notizia è stata rilasciata poche ore fa, Cop Craft: Dragnet Mirage Reloaded opera dell'autore Shoji Gatoh avrà presto un adattamento animato.

Poche ore fa è stato creato di un sito web dedicato alla serie animata di Cop Craft: Dragnet Mirage Reloaded, basata sull'omonimo romanzo dello stesso autore di Full Metal Panic e Amagi Brillant Park (tutte opere che hanno ispirato adattamenti televisivi). L'anime in questione debutterà nel nuovo anno, ma come regalo anticipato possiamo ammirare, in anteprima, la prima immagine (in calce all'articolo) proiettata su un cartellone pubblicitario elettronico nel distretto di Akihabara a Tokyo.

La vicenda è ambientata a San Teresa, un'immaginaria isola del Pacifico di Kariaena e segue le vicende del detective Kei Matoba e della spadaccina proveniente da un mondo alternativo, Tirana.

"Quindici anni fa, prima che la storia abbia luogo, sulla terra si apre un portale in grado di mettere in comunicazione diverse realtà. Oltre questa porta si trova Reto Semaani, uno strano mondo alternativo abitato da fate e demoni. La città di San Teresa accoglie più di due million di abitanti provenienti da entrambi i mondi. Caratterizzata da un divario tra ricchezza e povertà, sarà nel quartiere più povero che avranno luogo le vicende narrate, all'ombra del caos dove il crimine dilaga. La polizia di San Teresa è pronta a schierare in campo la sua miglior coppia: il detective Kei Matoba e la spadaccina Tirana."

La serie di romanzi è illustrata da Range Murata (Last Exile, Blue Submarine No. 6, L'Attacco dei Giganti), pubblicata per la prima volta nel 2009 e giunta attualmente al sesto volume. Il settimo volume verrà distribuito all'inizio della prossima estate.