Cop Craft: pubblicata una nuova key visual per l'anime di Shin Itagaki

Nel corso della giornata odierna, il sito ufficiale di Cop Craft, anime tratto dalla visual novel diShoji Gatoh, Cop Craft Dragnet Mirage Reloaded, ha pubblicato una nuova key visual dedicata all'opera, atteso in anteprima su Tokyo MX e BS11 per l'8 luglio 2019.

Il casta dell'opera vedrà:

Kenjiro Tsuda nel ruolo di Kei Matoba

Mayu Yoshioka nel ruolo di Tilarna Exedilika

Fumiko Orikasa nel ruolo di Cecil Epps

Kenji Hamada nel ruolo di Jack Roth

Ryousuke Takahashi nel ruolo di Tony Mcbee

Mai Nakahara nel ruolo di Jamie Austin

Marina Inoue nel ruolo di Cameron Estefan

Satoshi Tsuruoka nel ruolo di Aleksandr Godnov

Wataru Takagi nel ruolo di Biz

O'naill Vulcano nel ruolo di Kenny

Shin Itagaki (Berserk, Teekyū) svolgerà il ruolo di director dell'opera - di cui già in passato erano stati svelati alcuni dettagli - affiancato da Millepensee, mentre Gatoh sarà il responsabile della sceneggiatura. Hiromi Kimura si occuperà del character design e Range Murata lavorerà l'animazione. Masayoshi Ōishi eseguirà la sigla d'apertura "Rakuen Toshi" mentre Mayu Yoshioka eseguirà la sigla finale "Connected".

La storia è ambientata a San Teresa, nell'immaginaria isola del Pacifico di Kariaena. La serie segue le vicende il detective Kei Matoba e del cavaliere Tirana, proveniente da un altro mondo. 15 anni fa, un portale iperspaziale sconosciuto si aprì sul Pacifico. Oltre questa porta si trova Reto Semaani, uno strano mondo in cui vivono le fate e i demoni. La città di San Teresa è un luogo che ospita oltre due milioni di immigrati che provengono da entrambi i mondi. Di conseguenza, la zona si trova divisa tra abbienti e non abbienti. Essa viene definita come la nuova "città dei sogni", ma nell'ombra del caos, il crimine dilaga: droga, prostituzione e traffico di armi. Quando il detective Kei Matoba e il cavaliere Tirana - due individui che differiscono per genere, personalità e persino mondo d'origine - s'incontrano, scoppia un terribile incidente. Due mondi, due giudici.