La copertina dei blu-ray di Chainsaw Man è un inno al cinema: tutti i riferimenti

Che Tatsuki Fujimoto fosse un grande cultore della cinematografia occidentale e non solo era acclarato. Il mangaka aveva infatti rivelato questa passione in diverse interviste e commenti, rendendolo anche noto nei suoi lavori con le sue regie cinematografiche. Questa passione è stata inserita anche nell'anime di Chainsaw Man.

Già l'opening di Chainsaw Man aveva molti riferimenti al mondo del cinema occidentale, tra citazioni a Pulp Fiction e Le Iene di Tarantino, Thor: Love and Thunder, Fight Club e tanto altro ancora. Con l'avvicinarsi dell'uscita in Giappone dell'edizione home video, lo staff ha anche rivelato l'illustrazione di copertina di Chainsaw Man.

Ovviamente non potevano mancare anche qui dei riferimenti molto palesi. Come potete vedere dalla copertina presente nel tweet in basso, i tre personaggi principali più Pochita appaiono ma rivisti come alcune scene e copertine famose di alcuni film. Il protagonista Denji in alto a destra è in Shining; Power prende il ruolo de La Sposa di Kill Bill; Aki Hayakawa invece usa il Kon come se fosse in Arancia Meccanica; infine c'è Pochita sopra il logo di Chainsaw Man ma ridisegnato come se fosse Jurassic Park.

Una copertina quindi molto particolare per Chainsaw Man, che conferma un certo legame tra l'anime e l'industria dei film. Intanto ecco le anticipazioni di Chainsaw Man 1x09.