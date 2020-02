La copertina di DC Death Metal rivela il fato di un antagonista famoso

È un ottimo momento per tutti gli appassionati di comics americani: dopo l'annuncio della nuova collana DC su Batgirl i fan hanno potuto ammirare anche la copertina del secondo numero di Dark Nights: Death Metal, notando però un importante dettaglio.

Potete vedere l'immagine in calce alla copertina, per chi non lo sapesse si tratta del secondo volume dell'opera ideata da Scott Snyder e Greg Capullo nel 2017, che vede gli eroi DC affrontare il celebre villain The Batman Who Laughs nel nuovo Dark Multiverse. A stupire tutti i lettori è stata la copertina che pone al centro dell'illustrazione Wonder Woman, armata di una motosega avviata grazie al potente lazo della verità. Attaccato alla sua cintura troviamo però un teschio con il famoso visore indossato dal suo avversario.

Lo spaventoso Batman che ride sarà quindi sconfitto già durante il secondo numero della saga? Sono in molti a credere che questa sia solo una scelta per rendere ancora più d'impatto la copertina, a causa dei profondi sconvolgimenti che avrebbe una sconfitta prematura di Batman su tutta la storia ideata da Snyder. Il prossimo numero sarà pubblicato a maggio, non ci resta quindi che aspettare per vedere cosa accadrà al celebre personaggio.

Nel frattempo è stato presentato il nuovo evento DC intitolato 5G che cambierà il futuro dei supereroi protagonisti delle varie collane edite dall'azienda statunitense.