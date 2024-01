Questa copertina fan-made di Dragon Ball dovrebbe diventare realtà: cosa ne pensate?

E' da tempo che il team che lavora per Dragon Ball sta intrattenendo i fan di tutto il mondo con un progetto a dir poco sensazionale. Il Dragon Ball Super Gallery Project festeggia il 40° anniversario del franchise e prevede che ogni mese un mangaka diverso si diletti nella realizzazione di una copertina iconica del manga di Akira Toriyama.

L'attenzione per questo progetto è altissima: l'ultimo mese è stato Yusuke Murata a realizzare l'illustrazione di dicembre, portando il mondo di One Punch Man in Dragon Ball. Diversi mesi fa, invece, l'autore Gege Akutami ha stupito tutti ritraendo Dragon Ball nello stile di Jujutsu Kaisen.

Per quanto riguarda l'uscita di gennaio, bisognerà aspettare la fine del mese. Nell'attesa, un fan ha pubblicato una propria rivisitazione della prima copertina di Dragon Ball che ha fatto esplodere i social. Se volete darle un'occhiata, vi lasciamo l'artwork in calce a questa notizia.

Sulla copertina originale, come nell'illustrazione di @KIN_MACHINA, è presente un Goku bambino con il bastone magico mentre cavalca l'iconica mascotte della serie, il drago Shenron di Dragon Ball. Mentre la copertina di Akira Toriyama mantiene lo stile cartoon dell'anime, l'autore di quest'illustrazione opta per un approccio più realistico, specialmente nel ritrarre il piccolo Goku.

Per quanto riguarda il Drago Shenron, invece, non sono state apportate molte modifiche, ma spicca l'aggiunta originale e realistica dei denti appuntiti. Cosa ne pensate di quest'illustrazione? Vi piacerebbe se nel Dragon Ball Super Gallery Project venisse dato spazio anche alle creazioni dei fan?