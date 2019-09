Copertina per My Hero Academia su Weekly Shonen Jump per festeggiare la popolarità

Il 4 ottobre 2019 arriverà sugli schermi nipponici la nuova stagione di My Hero Academia che darà inizio a un oscuro arco narrativo. Il manga, invece, è molto più avanti e sta per lanciarsi in una nuova storia che sembra già aver fatto capire chi saranno i protagonisti principali che vedremo spesso.

Come già annunciato dalla rivista di casa Shueisha la settimana scorsa, My Hero Academia stavolta ha ricevuto la copertina e le pagine a colori d'apertura del numero 42 di Weekly Shonen Jump. Nella copertina che potete vedere in calce vediamo Midoriya e Uraraka mentre sistemano in uno scatolo alcune biglie, tutte personalizzate con le facce e i tratti distintivi di alcuni dei ragazzi della 1-A.

Risaltano sicuramente quelle di Kaminari, oggetto di una teoria degli ultimi capitoli, a Bakugo con la sua faccia sempre infuriata. Alle spalle di tutti spicca una sfera bendata che richiama invece al professor Aizawa. In alto spicca una luna che richiama all'espressione di All Might in versione muscolosa.

Il resto della copertina di Weekly Shonen Jump richiama ai vari inserti presenti nel resto del numero, come il capitolo autoconclusivo dedicato alla storia di Nisio Isin e gli autori di Food Wars e la pagina a colori data a Chainsaw-Man e Yuna of the Haunted Spring.