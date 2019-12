La copertina di ONE PIECE 95 si mostra nell'edizione definitiva

È sempre una festa per i fan quando arriva nelle fumetterie un nuovo tankobon del manga ONE PIECE. Il titolo di Eiichiro Oda esce regolarmente ogni 3 o 4 mesi ormai da anni sotto l'etichetta Jump Comics. Uno degli aspetti più impattanti di ONE PIECE sono indubbiamente le copertine di tali volumi.

Adesso abbiamo la possibilità di osservare quella del tankobon numero 95 di ONE PIECE. Eiichiro Oda aveva già mostrato un'anteprima addirittura agli inizi di novembre 2019, portandoci in dote un Rufy versione samurai insieme ai due compagni Brook e Chopper, imitando l'armatura da samurai che abbiamo osservato indosso ai personaggi anche nel capitolo 959.

Al loro fianco ci sono altri quattro protagonisti del mondo di ONE PIECE, tra le entità più potenti che abbiano mai calcato i mari: Big Mom, Kaido, Shanks e Barbanera, ovvero i quattro imperatori. Proprio loro sono stati protagonisti indiretti del capitolo 957 di ONE PIECE, dove furono rivelate le taglie di questi personaggi insieme a un corposo pezzo di storia del mondo.

In calce potete osservare la copertina di ONE PIECE 95 a colori, in toni che sfumano dal rosa al verde e blu. I capitoli inseriti andranno dal 954 a, probabilmente, il 963, se verrà rispettato il conteggio dei volumi precedenti, andando a coprire quindi la transizione tra la fase due e la fase tre dell'arco narrativo di Wanokuni. Cosa ne pensate di quest'ultimo artwork di Eiichiro Oda?