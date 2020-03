Copertina per ONE PIECE: il volume 96 si mostra con tutti i personaggi del passato

ONE PIECE è stato per diverso tempo impegnato con un arco riguardante il passato del mondo. Sfruttando i pensieri di Kin'emon, Eiichiro Oda ci ha permesso di assistere agli eventi più importanti della vita di Kozuki Oden, spaziando dai 40 ai 20 anni prima.

I tanti capitoli del flashback, uno dei più lunghi di ONE PIECE e che quindi ha tenuto da parte Rufy per un po', saranno contenuti nel volume 96 del manga che arriverà negli store giapponesi i primi giorni di aprile. Con l'avvicinarsi della data di vendita, arriva anche la copertina ufficiale di questo tankobon.

Dopo che il volume 96 di ONE PIECE era stato mostrato il mese scorso in sola versione abbozzata, la Shueisha ha diffuso l'immagine ufficiale a colori. Il risultato è quello che potete vedere in calce, con Rufy appena tornato come protagonista nel manga in primo piano, mentre Oden è direttamente alle sue spalle.

Tutti intorno si affollano i tanti personaggi che hanno accompagnato Oden nelle sue traversate, dal futuro imperatore Barbabianca, ancora giovane e dai capelli biondi, al Re dei Pirati Gol D. Roger e alcuni esponenti importanti delle loro ciurme. Il tutto su uno sfondo arancione e un logo che sfuma dall'azzurrino al rosa. Vi piace la copertina di questo novantaseiesimo volume?

ONE PIECE 96 sarà più lungo contenendo i capitoli dal 965 al 975, con quest'ultimo pubblicato appena la scorsa domenica 22 marzo su MangaPlus e quest'oggi su Weekly Shonen Jump.