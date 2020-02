Copertina e sondaggio per Demon Slayer, sarà annunciata anche la fine?

Da diversi mesi ormai, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è nell'arco narrativo finale. Una fase preannunciata dalla presenza di pilastri dei cacciatori di demoni e lune crescenti con Muzan tutti nello stesso posto. Capitolo dopo capitolo, Gotouge ha portato avanti gli scontri fino ad arrivare a quello finale contro Kibutsuji Muzan.

E proprio di recente, considerate le attuali fasi di questo scontro, si è finalmente parlato ufficialmente di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è nell'arco narrativo finale">fase finale per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. La battaglia con il progenitore dei demoni ha superato la metà del suo ciclo e i fan attendono solo il colpo finale del protagonista Tanjiro ai danni di Muzan.

Proprio per quanto riguarda l'attesa, il momento in cui vedremo concludere Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba potrebbe essere rivelato grazie al numero 11 di Weekly Shonen Jump. La rivista ha deciso di dedicare la copertina e le pagine a colori d'apertura a Demon Slayer per diversi motivi: oltre a un ringraziamento per la popolarità, sarà pubblicato il tankobon 19 del manga e il sondaggio di popolarità dei personaggi.

Il momento però è anche ottimo per preparare il terreno alla conclusione, così la rivista potrebbe permettere a Demon Slayer di annunciare quanti capitoli mancano al termine, seguendo lo stesso scenario che ha coinvolto altri titoli in passato come Naruto, Bleach e Assassination Classroom. Al ritmo attuale, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba potrebbe concludersi quindi entro pochi capitoli.