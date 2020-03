Copertina per The Promised Neverland e annuncio: in arrivo il climax

Kaiu Shirai e Demizu Posuka hanno più volte rivelato che il loro manga è ormai allo scadere. Mentre in Giappone viene pubblicato il volume 18 di The Promised Neverland che sta competendo con Haikyu!! e My Hero Academia nelle classifiche di vendita, il manga su rivista si avvicina sempre di più alla fine.

Con il numero 16 di Weekly Shonen Jump che sarà pubblicato domenica prossima su MangaPlus, The Promised Neverland raggiungerà il capitolo 171. Vista la situazione in cui siamo non è da escludere un finale in arrivo a brevissimo, e il numero della prossima settimana sembra voler rafforzare questa possibilità.

Proprio nei primi leak della rivista è stato annunciato un capitolo 172 per The Promised Neverland con copertina e pagine a colori d'apertura. In più è previsto un importante climax per il manga che potrebbe significare una fine in arrivo. Infatti, il termine climax in Giappone viene utilizzato per segnalare la conclusione di una storia, anche se in passato il manga del duo Shirai-Pozuka l'ha usato anche per terminare gli archi narrativi.

È comunque indubbio che The Promised Neverland sia vicinissimo al finale e il volume 20 che sta prendendo man mano forma potrebbe terminare con i capitoli 178 o 179. La copertina di settimana prossima potrebbe quindi preparare i lettori alle ultime storie e annunciare quanti capitoli mancheranno esattamente al termine di uno dei racconti che più ha fatto tenere il fiato sospeso ai lettori negli ultimi anni.