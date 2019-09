Copertina per The Seven Deadly Sins in arrivo e nuovo gaiden dedicato a Escanor

L'ultimo capitolo di The Seven Deadly Sins ha messo in mostra Escanor, con il suo famoso potere del Sole che ha già messo in difficoltà più volte amici e nemici. Il personaggio è uno dei più amati di The Seven Deadly Sins e ora sta per ricevere una storia completamente dedicata.

A darne l'annuncio è l'anteprima di Weekly Shonen Magazine. La famosa rivista di casa Kodansha dove è serializzato The Seven Deadly Sins ha rivelato infatti i contenuti del prossimo numero, in arrivo i primi giorni di ottobre, mostrando che non ci sarà un semplice capitolo per il manga di Nakaba Suzuki.

The Seven Deadly Sins riceverà pagine a colori d'apertura e copertina della rivista, oltre a 43 pagine che vedranno anche un gaiden dedicato a Escanor. Non si sa ancora se tutte e 43 le pagine annunciate saranno dedicate alla storia extra con Escanor protagonista oppure se saranno divise a metà tra il capitolo 328 ufficiale e il gaiden.

Intanto, The Seven Deadly Sins capitolo 327 ha già messo in luce tutte le capacità di Escanor e ciò che potrebbe essere il destino finale del personaggio. Pubblicato su Weekly Shonen Magazine dal 2012, il manga di Nakaba Suzuki è ormai vicinissimo alla conclusione.