Ecco la copertina del volume 11 di Dr. Stone, in arrivo oggi nelle fumetterie giapponesi

Come ogni tre mesi, i capitoli delle serie di Weekly Shonen Jump vengono raccolti in volumi. Tra i vari titoli che sono stati messi in vendita quest'oggi dalla Shueisha, risalta indubbiamente il tankobon di Dr. Stone, serie di Riichiro Inagaki e Boichi e che sta anche per debuttare con un anime prodotto da TMS Entertainment.

Mentre nel mondo iniziano ad arrivare i primi cartelloni pubblicitari per l'anime di Dr. Stone, il manga in Giappone raggiunge il volume 11, con la Stone War che ha visto la sconfitta di Tsukasa ormai lontana. Nel tankobon in questione, la storia si sposta su nuovi obiettivi, che prevedono il viaggio attraverso l'oceano per raggiungere il luogo in cui si pensa sia stata creata l'energia che ha pietrificato gli esseri umani di tutto il mondo.

Il volume di Dr. Stone conterrà i capitoli dall'89 al 97 e introdurrà un gran numero di nuovi personaggi, come Francois, la bionda chef che appare sulla copertina del volume di fianco a Senku. In calce, potete vedere l'illustrazione della copertina preparata da Boichi e che vedremo in Italia probabilmente il prossimo anno. Intanto, la Star Comics ha da poco pubblicato il volume 5 della serie, mentre il sei arriverà nelle fumetterie ed edicole italiane ad inizio agosto.