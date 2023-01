La copertina del volume 16 di Dragon Ball ridisegnata dall'autore di Gintama

Come fatto trapelare in precedenza dal sito ufficiale di Dragon Ball, l'autore di Gintama Hideaki Sorachi ha partecipato al Dragon Ball Super Gallery Project ridisegnando la copertina del 16° volume della serie manga.

Dragon Ball sta per compiere 40 anni dal debutto e per celebrare questa ricorrenza l'editore Shueisha ha dato vita a una particolare iniziativa per cui i suoi autori di maggior successo ridisegnano a modo loro le copertine del manga create da Toriyama.

Ognuno dei 42 volumetti di Dragon Ball verranno dunque ricreati da un diverso autore di Shueisha. A partecipare al 19° appuntamento con questa iniziativa è Hideaki Sorachi, il mangaka che ha dato alla vita Gintama.

La copertina selezionata dall'autore di Gintama è la 16esima della serie manga di Dragon Ball, la quale ritrae Goku in posa da combattimento e Piccolo in primo piano a mezzo busto. In questo restyling possiamo notare lo stile di disegno completamente differente tra il sensei Toriyama e Sorachi, che pur omaggia e rispetta il concetto di base. Che ne pensate dell'artwork che trovate in calce all'articolo, se confrontato con la cover originale?

Prima del mangaka di Gintama, l'ultimo appuntamento con il Dragon Ball Super Gallery Project è stato firmato da Kentaro Yabuki, che invece ha disegnato il volume 31 che ritrae gli androidi C-16, C-17 e C-18.