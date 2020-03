La copertina del volume 31 di L'Attacco dei Giganti è in rete: è terrificante

Molti fan stanno attendendo l'uscita del capitolo 127 di L'Attacco dei Giganti, previsto per il 9 marzo con la distribuzione della rivista Bessatsu Shonen Magazine. Ma in tanti si concentrano sia in Giappone che all'estero sull'edizione in tankobon, che sta per fare la sua comparsa nelle edicole con il volume numero 31.

Manca più di un mese al debutto nelle edicole e fumetterie nipponiche di L'Attacco dei Giganti numero 31, ma l'autore ha già preparato l'illustrazione di copertina che nelle ultime ore è rimbalzata dappertutto in rete. Con un'uscita programmata per giovedì 9 aprile, data in cui sarà pubblicato anche il numero 5 di Bessatsu Shonen Magazine con il capitolo 128 di L'Attacco dei Giganti, potete vedere l'immagine in calce.

Nel tweet di Attack on Titan Wiki, a destra, potete osservare la copertina di L'Attacco dei Giganti 31 che vede Mikasa Ackerman di spalle mentre un'orda infinita di giganti colossali inizia la marcia verso lo spettatore. Tutti hanno un volto angosciante e terrificante mentre tanti fulmini ingrigiscono il cielo; all'orizzonte si staglia un'altra figura gigantesca, ovvero la forma del Gigante Originale di Eren come l'abbiamo visto qualche capitolo fa: le ossa fuoriescono dal suo corpo da ogni dove, creando timore in chiunque lo guardi.

L'Attacco dei Giganti volume 31 conterrà quattro storie, dalla 123 alla 126. Di conseguenza il volume terminerà con la dichiarazione di Connie sul voler salvare il mondo. Cosa ne pensate del disegno preparato da Hajime Isayama.