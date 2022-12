Tutte le copertine di Weekly Shonen Jump nel 2022: qual è la più bella?

L'anno editoriale giapponese va da inizio dicembre a fine novembre e, pertanto, è leggermente sfasato rispetto all'anno solare. Ciò però vuol dire che si è concluso l'anno editoriale 2022 di Weekly Shonen Jump. Infatti nell'ultima settimana è già iniziato il 2023 della rivista, con tanto di cambio di grafiche e sezioni.

La rivista di manga più famosa al mondo, quella che pubblica ONE PIECE, My Hero Academia, Black Clover e tanti altri, è una delle pochissime rimaste a inserire sulle copertine i suoi manga e non le gravure idol per attrarre clienti. Ciò vuol dire che le 52 uscite annuali di Weekly Shonen Jump vedono la presenza dei suoi protagonisti più famosi, e un utente ha deciso di recuperarle tutte e di unirle in una grafica che si può osservare nello scatto in basso.

Ecco quindi tutte le 52 copertine di Weekly Shonen Jump, così suddivise:

Otto copertine per ONE PIECE ;

; Ben quattro copertine per Sakamoto Days

Tre copertine per My Hero Academia;

Due copertine per Jujutsu Kaisen, Undead Unluck, Me & Roboko, Witch Watch, Blue Box e Mashle;

Una copertina per Dr. Stone, The Elusive Samurai, Akane Banashi e Black Clover;

Dieci copertine dedicate alle nuove serie iniziate quest'anno su Weekly Shonen Jump;

Tre copertine dedicate invece a una cover di gruppo con tutti i manga serializzati in quel momento.

C'è una grande varietà di proposte quindi sulla rivista, anche se il perno principale rimane sempre ONE PIECE. Si fa trattare bene anche Sakamoto Days, uno dei recenti successi e sempre più ascesa a livello di popolarità, che riesce a superare My Hero Academia, Jujutsu Kaisen e Black Clover che, però, sono stati spesso in pausa per la salute dei loro autori.

E a livello di illustrazioni c'è una notevole differenza tra gli stili delle varie serie. Qual è la copertina del 2022 di Weekly Shonen Jump più bella?