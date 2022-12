Quante copie ha venduto il manga di Lamù in tutto il mondo?

Lamù è una delle serie più conosciute al mondo, un vero e proprio gioiellino che ha imparato a farsi amare anche al di fuori dal Sol Levante. L'autrice Rumiko Takahashi è divenuta nel tempo una mangaka estremamente conosciute grazie ai numerosi capolavori che ha realizzato durante la sua lunga carriera.

Il successo delle sue opere è tale che è stato recentemente realizzato un remake di Lamù dallo stesso studio dietro Le Bizzarre Avventure di Jojo, David Production. Tra l'altro, per chi si fosse perso la notizia, il nuovo anime si comporrà di un totale di 46 episodi.

A tal proposito, forte del nuovo adattamento televisivo, le vendite del manga originale hanno ripreso a crescere velocemente tant'è che a marzo 2022 le copie in circolazione di Lamù ammontano ad un totale di 40milioni, volumi in digitale compresi. Si tratta di un numero impressionante e che ribadisce la popolarità del manga di Rumiko Takahashi sensei ancora oggi. Il successo del franchise, inoltre, viene ribadito dal potente merchandising legato alla saga come dimostrano queste scarpe a tema Lamù.

