Quante copie ha venduto il manga di ONE PIECE in Francia? Più dell'Italia

Nonostante il calo delle vendite, dettato in parte dalla serializzazione sempre più irregolare del manga di Eiichiro Oda, i numeri di ONE PIECE continuano a ribadire il clamoroso successo dell'epopea piratesca di Weekly Shonen Jump in tutto il mondo, anche in Occidente dove la serie gode di una certa notorietà.

L'Italia sta nelle posizioni più alte della classifica delle vendite di ONE PIECE in Europa, primato però che da anni spetta alla Francia. Il Paese in questione, infatti, è molto legato al gioiellino di Oda tant'è che nei giorni scorsi ha fatto scalpore la notizia di un'enorme locandina a tema nella Gara Montparnasse, la stazione di Parigi tra le più affollate al mondo.

Recentemente sono trapelati i dati aggiornati delle vendite di ONE PIECE in Francia che sono aumentate di parecchie copie dopo l'uscita del volume 100 e 101. Nel momento in cui vi scriviamo, dunque, le copie del manga in circolazione ammontano a 30,4 milioni di volumi venduti, una crescita di oltre 2 milioni in appena un paio di mesi dagli ultimi report. Solo ONE PIECE, infatti, detiene una quota vicina al 10% dell'intero mercato dei manga in Francia.

Sul fronte italiano, invece, le vendite del manga ammontano a poco più di 18 milioni di copie, un numero comunque elevato sul fronte europeo. E voi, invece, cosa ne pensate di questi risultati? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.