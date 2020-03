Una coppia di anziani ricrea dal vivo la fermata del bus del film Il mio vicino Totoro

Tra le pellicole più amate del celebre Studio Ghibli, Il mio vicino Totoro è una bellissima e commovente favola moderna che affascina milioni di fan in tutto il mondo. In Giappone, una coppia di anziani ha ricreato dal vivo la fermata del bus che vediamo nell'icona scena del film.

La coppia risiede nella cittadina di Takahuru, nella provincia di Miyazaki in Giappone (manco a farlo apposta la provincia ha lo stesso nome del leggendario regista dello Studio Ghibli). Come possiamo vedere nelle immagini di alcuni profili Instagram che trovate in calce alla notizia, la fermata è praticamente identica, tanto da aver attratto velocemente numerosi curiosi ed appassionati della pellicola di Hayao Miyazaki, che si sono divertiti a postare foto sui loro profili social insieme ad una copia esatta della simpatica creatura del film. Il paesaggio bucolico che si scorge nelle foto crea una cornice davvero perfetta. D'altronde il film parla proprio della vita di campagna, dei suoi ritmi molto tranquilli e meno frenetici di una grande metropoli come può essere Tokyo, e della sua vita essenziale e semplice.

Se volete recuperare Il mo vicino Totoro ed altri film dello Studio Ghibli, Netflix li sta rendendo disponibili sulla sua piattaforma streaming. Inoltre, se voleste immergervi nei magici mondi dei film di Miyazaki, sappiate che è in costruzione un parco a tema dello Studio Ghibli.