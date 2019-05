Una coppia ha deciso di creare inviti per il matrimonio a tema Pokémon

Molto spesso, i fan tirano fuori dal cilindro idee molto bizzarre e simpatiche. Nel campo dei Pokémon, c'è chi ad esempio ha nascosto un'ustione tatuandosi il popolare pokemon di tipo fuoco Charmander, mentre altri portano le cose su un nuovo livello creando addirittura degli inviti nuziali basati sulle avventure dei mostriciattoli tascabili.

L'utente di Reddit chr15c ha creato un post diventato virale nel giro di poche ore, condividendo la sua esperienza a tema Pokémon. Sul subreddit, infatti, ha mostrato alcune immagini preparate per il suo matrimonio e che fanno vedere il particolarissimo invito che manderà ai partecipanti alla cerimonia.

Come potete vedere dall'immagine in calce, la base utilizzata è quella dei giochi classici Pokémon Versione Rossa e Pokémon Versione Blu, i primi videogiochi pubblicati per la console GameBoy da Nintendo. La parte frontale dell'invito mostra Rosso pronto a combattere una coppia di allenatori, ma invece del classico invito alla lotta, appare la scritta "[Sposo] e [Sposa] vogliono invitarti al loro matrimonio!".

All'interno dell'invito, invece, c'è una pagina del Pokédex con il loro anello di fidanzamento e le varie informazioni sulla cerimonia, come data, ora e luogo. Nel giro di pochi giorni, il post di Pokémon ha ricevuto tantissime domande, alcune serie e altre scherzose. La coppia ha deciso di dedicare ai Pokemon solo gli inviti, mentre nella cerimonia ci saranno cose prettamente tradizionali, tranne qualche tocco nerd qua e là. Come ha sottolineato un altro utente, è probabile che i partecipanti più anziani saranno sorpresi da questo nuovo genere.