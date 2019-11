Una coppia dedica un simpatico cosplay all'iconico Team Rocket della prima serie

Sono passate due settimane dall’uscita dei nuovi videogiochi dei mostriciattoli portatili e i fan di tutto il mondo hanno potuto apprezzare la nuova regione di Galar con Pokémon Spada e Scudo e con la nuova serie anime. Nonostante le numerose novità dell’ottava generazione l’assenza dell’iconico Team Rocket continua a farsi sentire.

Lo spettacolare trio formato da Jesse, James e il simpatico Meowth parlante ha segnato alcuni dei momenti più divertenti delle avventure di Ash e del suo Pikachu. Con il loro stile appariscente e molto particolare nel corso degli anni abbiamo visto innumerevoli cosplay dedicati a Jesse e James e di recente dei di fan hanno voluto omaggiare i due "cattivi” con una nuova interpretazione.

L’utente @ydecosplay ha condiviso su Twitter un bellissimo cosplay di coppia dei due membri del Team Rocket, che potete trovare in calce alla notizia. Abbiamo imparato a conoscere sia Jesse che James, e soprattutto abbiamo compreso come siano sempre stati più buoni e gentili rispetto ai loro compagni, dai quali venivano sempre presi in giro proprio per queste caratteristiche.

Il loro unico obiettivo, catturare il Pikachu di Ash, poteva sembrare inizialmente banale, tuttavia il Pokémon si è mostrato incredibilmente abile, riuscendo persino ad affrontare dei leggendari, e ora che Ash è diventato campione della Lega Pokémon possiamo dire che Jesse e James forse erano stati lungimiranti.