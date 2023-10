La coppia IchiRuki sarebbe dovuta esistere? La star di Bleach riaccende il dibattito

Il manga di Bleach ha concluso la sua storia nel 2016, lasciando i fan con un finale in cui Ichigo e Rukia, i due protagonisti, si ritrovano a vivere la loro vita separati. Ichigo, infatti, decide di continuare la sua avventura come Shinigami, mentre Rukia torna alla sua vita da Capitano delle tredici brigate.

I fan di Bleach hanno sempre fatto il tifo per la coppia IchiRuki, che ha avuto modo di svilupparsi durante tutta la storia. Ichigo e Rukia sono due personaggi molto simili, che condividono valori e obiettivi comuni. Sono entrambi forti, coraggiosi e determinati a proteggere le persone che amano. In questi due rticoli potrete scoprire quali sono in Bleach i 5 eventi che hanno cambiato la vita di Rukia, e quali sono i 5 eventi di Bleach che hanno cambiato per sempre Ichigo.

Su Twitter, la doppiatrice di Rukia nell'anime, Michelle Ruff, ha condiviso un'illustrazione che vede i due personaggi intrecciare le labbra. L'immagine ha subito scatenato un dibattito tra i fan, che si sono divisi tra chi crede che i due personaggi siano destinati a stare insieme e chi, invece, è convinto che siano migliori come amici nonostante sappiamo che canonicamente Ichigo diventerà il marito di Orihime e Rukia finirà per sposare Renji.

La stessa Ruff ha espresso la sua opinione sul rapporto tra Ichigo e Rukia. L'attrice ha affermato di essere convinta che i due personaggi stiano meglio come amici. Secondo Ruff, Ichigo e Rukia hanno un legame speciale, ma non è un legame romantico. I due personaggi sono legati da un'amicizia profonda e sincera, che è quasi più importante di qualsiasi relazione romantica.

Il caso di Ichigo e Rukia è solo uno dei tanti esempi di coppie mancate degli anime. Sono molti i personaggi che, pur avendo un legame speciale, non hanno mai avuto la possibilità di vivere una storia d'amore. Quali sono le coppie mancate degli anime che avreste voluto vedere insieme?