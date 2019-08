Una coppia si sposa grazie a Mobile Suit Gundam e diventa subito virale sul web

Pur non essendo proprio di primo pelo, l'anime di Mobile Suit Gundam ha formato decine di appassionati in tutto il mondo. Il franchise non ha mai smesso di battere nei cuori dei fan, e nel corso di quest'anno si imporrà di nuovo all'attenzione del pubblico grazie a una serie di nuovi progetti in arrivo.

La passione per qualcosa diventa ancora più bella quando serve a unire delle persone, ed è proprio il caso di questa coppia di fidanzati che nelle ultime ore ha raggiunto la viralità sul web. I due si sono sposati, e l'utente Twitter Mitsuru Tenma ha raccolto all'interno di un post le fasi della loro conoscenza, dal momento del primo incontro fino alla proposta di matrimonio.

Dai loro messaggi si può capire come l'interesse comune per le action figure dei Gundam li abbia avvicinati in maniera consistente. La passione per la costruzione dei modellini è stata fondamentale nel far avvicinare i due, e tutto è partito semplicemente con un messaggio sui social.

Tuttavia non c'è da meravigliarsi: I Gunpla (Gundam Plastic Models) hanno totalizzato circa 500 milioni di unità vendute in tutto il mondo. La diffusione capillare di queste figure ha ispirato la creazione di un videogioco Gundam Battle: Gunpla Warfare insieme alla serie anime Gundam Build, che si avvicina molto alla formula dei Pokémon con diversi trainer che combattono con i propri modelli.

I piani per questo franchise sono in continua espansione. Di recente la Sunrise ha aperto un canale Youtube che ospiterà diverse serie animate dei Gundam, che i fan potranno rivedere in maniera totalmente gratuita.

Inoltre, un satellite dei Gundam sarà inviato nello spazio per celebrare le olimpiadi di Tokyo del 2020, tanto per rimarcare l'importanza di questo storico marchio.