Queste coppie degli anime dovrebbero lasciarsi assolutamente! Ecco 10 ship tossiche

Non importa quanto sia popolare un anime, alcune coppie semplicemente non sono destinate a esserlo. La loro semplice presenza nella vita dell'altro è un campanello d'allarme, nonostante quanto siano carini insieme. Alcune relazioni negli anime sono iconiche e ripristinano la fede del pubblico nel vero amore.

Masamune in Masamune's Revenge è interessato alla sua amica d'infanzia, Aki, solo perché vuole vendicarsi per averlo rifiutato da bambino. Quando lei sarà perdutamente innamorata di lui, lui la scaricherà. Il fondamento della loro relazione si basa sull'animosità e nessuna delle parti nutre alcun vero affetto reciproco. Sarebbe stato più facile per loro uscire con persone a cui piacciono davvero.

Il problema degli harem è che la maggior parte delle relazioni in questi anime si basa su un comportamento tossico e ossessivo. La premessa di Rent-A-Girlfriend è tutta incentrata su relazioni false con fidanzate in affitto che in qualche modo finiscono per essere ossessionate dallo stesso ragazzo. Tra tutte le relazioni di questo anime, la relazione tra Kazuya e Ruka non può portare a nulla di positivo.

È un'opinione impopolare, ma Sakura e Sasuke costituiscono davvero la peggior coppia in Naruto. Non ci sono mai stati momenti di affetto genuino tra i due; al contrario, nessuno dei due ha cercato di capire l'altro. Sakura non si immedesimava nel passato traumatico di Sasuke e Sasuke non amava le relazioni. Il loro matrimonio senza emozioni è stato sufficiente a dimostrare che non sono mai stati adatti l'uno all'altra.

Light Yagami dimostra di avere un comportamento tossico nei confronti dell'ingenua Misa in Death Note. La loro relazione precipita nel momento in cui decidono di stare insieme solo per i loro obiettivi personali. Anche se Misa può aver sviluppato dei sentimenti per Light nonostante stesse con lui per la sua causa, Light era completamente coinvolto per motivi egoistici e la loro interazione non era altro che l'ambizione di un narcisista.

Hanabi e Mugi portano il livello di tossicità del tropo della finta relazione a un altro livello. Non c'è nulla di lontanamente positivo nella loro "comprensione" di diventare una coppia. Entrambi sono innamorati di altre persone che sono anche adulti. Dal momento che non possono perseguire i loro amori non corrisposti nella vita reale, decidono di affrontare il dolore del cuore intraprendendo una finta relazione e usando l'altro per "aggiustarsi". Scum's Wish è un disastro, sia per i personaggi che per la trama basata sul divario di età. Non c'è assolutamente nulla di sano nell'"amore" che tutti sperimentano in questo anime.

Koikimo si traduce letteralmente con It's Disgusting To Call This Love (È disgustoso chiamarlo amore), quindi è comprensibile che questa serie non presenti una relazione sana. Ichika è una ragazza di 17 anni, mentre Ryo è un adulto lavoratore di 27 anni con un passato discutibile che lo pone principalmente come un casanova esperto. Non solo si innamora a prima vista di una liceale, ma fa di tutto per spingerla ad avere una relazione con lui. Il comportamento di Ryo è decisamente da stalker, al limite della molestia, e si rivolge soprattutto alla sua malsana ossessione per Ichika. Anche se Koikimo ha raccontato che le cose tra loro hanno funzionato, difficilmente potrebbero funzionare a lungo termine.

Yuno e Yukiteru non possono essere considerati una coppia perché non c'è nulla di amorevole nel loro rapporto. Entrambi lo fanno per qualcosa di diverso dall'amore. Yuno ha un'ossessione inspiegabile per Yukiteru, che la porta a commettere crimini feroci. D'altro canto, Yukiteru approfitta dell'infatuazione di Yuno per proteggersi nei giochi di Future Diary.

My Little Monster è un classico degli shojo, ma non rappresenta affatto una buona relazione sentimentale. Shizuku è la tipica secchiona mentre Haru è il piantagrane della scuola. Nonostante abbia rifiutato più volte le sue avances, Haru continua a comportarsi in modo infantile. Haru è un adolescente problematico che pensa che stare con Shizuku risolverà tutti i suoi problemi, ed è qui che la classica dipendenza malsana dal partner mette radici nella loro relazione.

Domestic Girlfriend è controverso per diversi motivi, ma la relazione tra Rui e Natsuo è problematica fin dall'inizio, quando Rui dichiara di essere impegnata solo per il piacere fisico e rompe con Natsuo. In seguito, Natsuo scopre che sia Rui che sua sorella e ossessione Hina stanno per diventare sue sorellastre. Una situazione del genere non può portare a nulla di buono. Il punto non è nemmeno l'ossessione di Natsuo per Hina, ma il suo affiatamento con Rui è semplicemente un pasticcio, e ancora una volta entrambi stanno insieme per motivi personali piuttosto che per amore.

Nonostante sia uno degli anime romantici più popolari del 2010, Wolf Girl and Black Prince presenta una delle relazioni adolescenziali più tossiche. Sia Erika che Kyouya iniziano una relazione per scopi personali, ma dopo un po' Erika inizia a innamorarsi davvero di Kyouya e ciò lo porta ad essere sempre più cattivo nei suoi confronti. Proprio quando Erika cerca di superare il dolore del cuore e di andare avanti, lui si intromette per "reclamarla" e il suo atteggiamento non cambia mai in positivo per tutta la durata della loro relazione. Un personaggio come Erika sarebbe stato meglio se fosse stato un buon personaggio secondario.