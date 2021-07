Il problema di design dei personaggi di Boruto, che fine ha fatto il coprifronte?

Pur concentrandosi sulla nuova generazione di shinobi, Boruto: Naruto Next Generations concede ancora molto spazio agli eroi che hanno salvato il mondo ninja al termine della Quarta Grande Guerra. Tuttavia, il design dei vecchi protagonisti di Naruto Shippuden è oggetto di diverse critiche.

Ormai cresciuti, gli eroi di Naruto Shippuden hanno intrapreso diverse strade. Naruto e Gaara proseguono la loro strada in qualità di Kage, Shino Aburame è divenuto insegnante presso l'Accademia Ninja della Foglia, Kiba Hinuzuka si è unito alle forze di polizia militare, Ino Yamanaka ha continuato la tradizione di famiglia con il negozio di fiori e Tenten ha aperto un negozio di armi ninja. Ognuno di essi, però, è al centro di aspre critiche: per la community, il loro nuovo design è semplicemente orripilante.

L'utente Reddit TheIronMuffin ha finalmente capito cosa non va nei nostri amati eroi. Come potrete notare dal post in calce all'articolo, i ninja di Konoha hanno perduto il loro iconico coprifronte della Foglia. Ma per quale assurdo motivo non indossano più quell'accessorio che un tempo ritenevano preziosissimo e che indicava l'appartenenza al villaggio?

Al momento, a questa domanda non esiste una vera e propria risposta. Nonostante siano cresciuti e ormai adulti, tutti i protagonisti sono ancora ninja in attività, per cui non esiste alcun motivo valido che li abbia portati ad appendere "il guanto al chiodo". Dalla questione è ovviamente escluso Sasuke Uchiha, il quale ha donato il proprio coprifronte, abbandonato per lungo tempo, al suo allievo Boruto Uzumaki.

Quel che è certo è che con il coprifronte indosso il loro look migliorerebbe notevolmente. Cosa si nasconde dietro a questa scelta intrapresa da Masashi Kishimoto, Ukyo Kodachi e Mikio Ikemoto? Nel frattempo, vi ricordiamo che un villain è tornato in Boruto 208 e vi lasciamo alle anticipazioni degli episodi 209 e 210 dell'anime.