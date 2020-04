Coronavirus: l'anime dei Pokémon rischia di andare in pausa? un tweet sembra confermarlo

Il franchise dei Pokémon sta godendo di un florido periodo, merito di un ultimo gioco con oltre 16 milioni di copie vendute e una serie animata che sta riscuotendo uno straordinario successo sia in patria che in occidente. Tuttavia, l'anime potrebbe presto affrontare un periodo di pausa se le voci risultassero veritiere.

Recentemente, la doppiatrice originale di Ash Ketchum, Rika Matsumoto, ha pubblicato un cinguettio che è immediatamente divenuto virale sul web. Nella fattispecie, la doppiatrice ha svelato di non avere alcuna sessione di doppiaggio nell'immediato futuro e, per questo motivo, ha intenzione di prendersi un lungo periodo di pausa.

Vi è da considerare, infatti, che l'anime dei Pokémon è una produzione settimanale con tanto carico di lavoro alle spalle per ciascun componente che partecipa al progetto, anche e soprattutto per gli stessi doppiatori che devono sottostare giornalmente anche a più turni. La notizia ha dettato molto clamore nella community in quanto il commento è arrivato a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in Giappone, ordinanza che ha costretto già numerosi studi a rinviare le uscite previste per questa stagione.

Ad ogni modo, in attesa di una dichiarazione ufficiale, vi suggeriamo comunque di prendere quanto detto con le dovute precauzioni. E voi, invece, pensate che sia possibile un rinvio dell'anime? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. Ma a proposito del franchise, avete già letto il nostro speciale di approfondimento sulle differenza fra Pokémon e Digimon?