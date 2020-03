Be Comics 2020: il festival del fumetto di Padova è stato rinviato a data da destinarsi

L'organizzazione del Be Comics!, il "festival del fumetto, del gioco e della cultura pop" di Padova, ha recentemente comunicato che l'appuntamento annuale previsto per l'ultimo weekend marzo è stato rimandato a data di destinarsi. Di seguito potete leggere il comunicato ufficiale condiviso dalla pagina social dedicata all'evento.

"Care amiche e cari amici, il Decreto dei Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha imposto la sospensione delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura.

È stata la nostra ferma volontà, fino all'ultimo minuto, di continuare il nostro lavoro per offrirvi un weekend di svago, curiosità e aggregazione, ma l'attuale situazione non ci permette di organizzare il Be Comics! in un'atmosfera di serenità e spensieratezza nel weekend del 28 e 29 marzo.

Questo però non ci ferma e siamo già al lavoro per fissare una nuova data per il Festival, puntando a fare un ulteriore passo avanti nella proposta di attività, incontri, show, mostre e prodotti seguendo una direzione crossmediale".

Dopo la chiusura dell'Anime Japan 2020 e del Tokyo Anime Awards Festival in Giappone, anche l'Italia ha iniziato ad adottare misure precauzionali per contenere la diffusione della pandemia. Dettagli sulle nuove date e sugli ospiti saranno comunicate dall'organizzazione del Be Comics 2020 nel corso dei prossimi mesi.