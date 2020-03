Coronavirus, la doppiatrice Megumi Ogata riprende i fan: 'Le lamentele non ci aiutano'

L’estendersi dell’epidemia di Covid-19 sta creando danni ovunque, settore dell'intrattenimento compreso. Nelle ultime settimane molti anime sono stati rinviati o hanno subito drastici cali di qualità ed a questo proposito, è intervenuta poco fa la famosa doppiatrice Megumi Ogata, voce di Shinji Ikari e Yugi Muto.

L'attrice giapponese è recentemente diventata virale su Twitter, dopo aver lamentato una certa mancanza di empatia da parte dei fan delle serie anime: "Capisco che in questo momento tutti provino sentimenti contrastanti. Ve lo chiedo per favore però, smettetela di commentare scrivendo "La qualità delle animazioni è calata" o "Non sembra neanche che i personaggi si muovano" quando un episodio non vi soddisfa. La situazione in diversi Paesi dell'est è complicata, ed è già un miracolo che ancora si riescano a trasmettere delle serie anime. I tagli alla produzione sono dolorosi anche per noi e ognuno qui sta dando il massimo, nonostante tutto quello che sta succedendo. Se amate gli anime sosteneteci, per favore".

Nelle ultime settimane la produzione di diverse serie anime è stata bloccata a causa del Coronavirus, e tutto ciò a condotto a rinvii o ritardi nella messa in onda di alcuni episodi. La settima puntata di A Certain Scientific Railgun T è stata recentemente rimandata e la serie sta facendo fatica a riprendere il passo, mentre la trasmissione di altri anime come Re: Zero 2 è stata definitivamente posticipata.

Il Covid-19 sta creando problemi di diverso tipo anche negli altri settori dell'intrattenimento, come quello cinematografico, sportivo o musicale. Prima che le cose ritornino alla normalità, bisognerà verosimilmente attendere qualche altro mese.