Coronavirus, Dynit riapre: spedizioni gratis in tutta Italia

Dopo circa un mese di stop forzato a causa dell'emergenza Coronavirus, Dynit riapre i battenti ed annuncia spedizioni gratis in tutta Italia al fronte di una spesa minima di €20. Lo shop online è attualmente aperto e cliccando sopra il link reperibile in calce, potrete dare un'occhiata ai prezzi delle uscite previste per il mese di maggio 2020.

Tra le tante novità, vi ricordiamo che l'azienda porterà in Italia il film Fate/Stay Night - Heaven's Feel 1. Presage Flower, il premiatissimo Promare e la seconda stagione completa di Sword Art Online. Le spedizioni saranno gestite dal corriere Bartolini.

La pandemia COVID-19 ha attualmente bloccato le nuove uscite della maggior parte dei distributori italiani di anime e manga ma, con l'avvento della tanto attesa Fase 2, la situazione dovrebbe progressivamente migliorare. In alcune regioni come Piemonte, Lombardia e Campania tuttavia, è stato rinnovato il veto alle riapertura di cartolerie, librerie e fumetterie e bisognerà verosimilmente attendere le nuove direttive di maggio 2020. In tutti i casi la riapertura di Dynit non può che essere vista come una notizia estremamente positiva per tutti gli appassionati.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento! Per altre novità a tema Dynit invece, vi consigliamo di dare un'occhiate alle uscite manga di giugno 2020.