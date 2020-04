Coronavirus, l'edizione primaverile del Romics 2020 è ufficialmente annullata

Il sito web ufficiale del Romics, così come tutti i profili social dedicati ad una delle fiere più importanti d'Italia, ha recentemente confermato l'annullamento dell'edizione primaverile del festival prevista dal 30 maggio al 2 giugno prossimo. La fiera era già stata rimandata una volta a causa dell'emergenza Coronavirus.

In calce potete dare un'occhiata al comunicato diffuso poche ore fa sul profilo Facebook dedicato alla fiera, in cui l'organizzazione ha dichiarato quanto segue: "Per la prima volta dal 2001, siamo rammaricati di annunciare che l'edizione primaverile di Romics, prevista dal 30 maggio al 2 giugno, non potrà tenersi a causa delle misure nazionali di contenimento del Covid -19. [...] Ci auguriamo di poter annunciare quanto prima le date del nuovo appuntamento, di poterci ritrovare presto insieme e così condividere le passioni che ci legano a Romics".

L'edizione primaverile del Romics 2020, inizialmente prevista per il primo fine settimana d'aprile, era stata posticipata lo scorso 5 marzo e avrebbe dovuto tenersi nel weekend a cavallo tra maggio e giugno. La seconda edizione del Romics invece, ovvero quella autunnale, rimane confermata per il primo weekend di ottobre.

