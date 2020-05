Coronavirus, fan affronta la pandemia con una mascherina ispirata ai lavori di Junji Ito!

Nel corso degli ultimi mesi, in diversi paesi europei si è verificata una vera e propria caccia alla mascherina, accessorio sempre più essenziale in tempi di Coronavirus. La carenza di questi presidi è un problema sempre più centrale in tutto il mondo, e alcuni fan hanno deciso di rimediare ricorrendo alla vecchia tecnica del fai da te.

Proprio a questo proposito abbiamo deciso di mostrarvi la mascherina chirurgica personalizzata dell'utente Twitter mamakiteru, ispirata ad uno dei lavori più terrorizzanti del maestro dell'horror Junji Ito. Come potete vedere in calce, la ragazza ha assunto le sembianze di Tamae Mori, attrice provetta della storia "Fashion model" inclusa nel grande classico del 1997 Il libro delle maledizioni di Soichi.

Per assumere al meglio le sembianze dell'attrice la ragazza ha utilizzato un po' di trucco su occhi, naso e ciglia, per poi completare il lavoro disegnando la terrificante bocca di Mori sulla mascherina. I follower hanno premiato l'inventiva con più di 1500 mi piace.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste a questa decorazione? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata al fantastico disegno realizzato da Junji Ito per combattere il Coronavirus e alle ultima informazioni su La Zona Fantasma, il nuovo manga dell'autore giapponese.