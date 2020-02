Il coronavirus ferma anche gli anime: l'episodio 7 di A Certain Scientific Railgun T salta

Gennaio ha visto lo scoppio dell'epidemia di Coronavirus, scientificamente conosciuto come COVID-19, e che ha portato grossi problemi a diverse aziende specie in territorio cinese. Quello che in molti non prevedevano sicuramente è che avrebbe avuto effetti anche sul mondo degli anime, e a risentirne ora è A Certain Scientific Railgun T.

Che gli studi di animazione potessero avere problemi per il Coronavirus era già stato ventilato, essendo tanti studi d'animazione con base anche in Corea del Sud e Cina, e ora arriva la prima "vittima" di questa epidemia che sta scuotendo il mondo nel 2020.

A Certain Scientific Railgun T non vedrà l'episodio 7 trasmesso il 21 febbraio. Al suo posto ci sarà una ritrasmissione dell'episodio 6 pubblicato lo scorso 14 febbraio. L'annuncio è arrivato tramite il sito ufficiale di A Certain Scientific Railgun T e il problema è proprio il Coronavirus. Lo staff di produzione dell'episodio ha subito diversi rallentamenti a causa della situazione del COVID-19. Il sito annuncerà più avanti la nuova data di trasmissione dell'episodio sette che, a questo punto, potrebbe anche non essere ritardato di una sola settimana.

A Certain Scientific Railgun T ha esordito il 10 gennaio e si comporrà complessivamente di 25 episodi. Il franchise va molto forte in Cina, dato che proprio nel paese del dragone A Certain Scientific Railgun è stato visto 89 milioni di volte, aiutando a raggiungere il record di 100 milioni in tutto il mondo.