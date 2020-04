Coronavirus: un manga per combattere la paura dell'epidemia

Il mondo sta attraversando un periodo davvero difficile, che sta sottoponendoci a forti stress emotivi e cambiamenti forzati del nostro modo di vivere. In questi giorni Kodansha sta pubblicando gratis il manga Rieux Wo Machi Nagara, incentrato su un'epidemia.

Il manga dell'autore Ao Akato si è concluso nel 2018 e comprende tre volumi, ma sta venendo di nuovo pubblicato sulla rivista web di Kodansha Comic Days. La storia narra di un'epidemia che si scatena in una fittizia città giapponese e che influenza totalmente il modo di vivere degli abitanti del posto. Il titolo si riferisce ad un romanza di Albert Camus, intitolato La Peste. L'intestazione del manga recita "Sebbene sia un lavoro di finzione, e lo scenario rappresentato sia differente da quello reale, speriamo che provveda a fornire un aiuto per quanto riguarda il giusto modo di essere preoccupati". Sul suo profilo Twitter, lo stesso autore del manga è intervenuto dichiarando che spera che al termine della serializzazione, la situazione possa essersi risolta positivamente per tutti.

A causa dell'emergenza sanitaria, molti mangaka famosi hanno cambiato la propria routine di vita. Inoltre sono stati cancellati diverse fiere dedicate all'animazione, come il Comiket, evento dedicato agli otaku. Non mancano però anche segnali di incoraggiamento come Rebibbia Quarantine il corto di Zerocalcare che prova a sdrammatizzare questi tempi.