Coronavirus: Milo Manara ringrazia medici, infermieri e commessi con una serie di disegni

L'Italia sta vivendo un periodo complesso, e secondo quanto riportato dai media passerà ancora diverso tempo prima che la situazione torni alla normalità. Nonostante l'emergenza Covid però, molte persone continuano a lavorare per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini, e proprio a questo proposito è intervenuto il maestro Milo Manara.

L'artista, celebre nel Belpaese per opere del calibro de L'Uomo di carta, Il gioco e Caravaggio, ha preparato una serie di tavole dedicate a tutto il personale sanitario, alle forze dell'ordine e ai cassieri attualmente al lavoro per garantire i diritti sociali del popolo italiano. In calce potete dare un'occhiata ad alcune tavole condivise dal fumettista nel corso dell'ultima settimana.

Manara è da sempre un punto di riferimento anche per quanto riguarda il filone erotico-sexy, visto che la sua carriera iniziò proprio con la stesura di alcune storie erotico-poliziesche per la collana di fumetti Genius. Proprio a questo proposito, vi anticipiamo che sul suo profilo Facebook potrete trovare alcune illustrazioni utilizzate per promuovere l'hashtag #iorestoacasa, realizzate con il suo inconfondibile tocco "rosa".

E voi cosa ne pensate? Come state vivendo questa quarantena? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste alla ricerca di qualcosa da leggere, vi rimandiamo alle offerte di Panini Comics e Upper Comics.