Il Coronavirus non ferma il tour di Demon Slayer: concerti confermati con una key visual

La serie di concerti di Demon Slayer non si ferma, nonostante il Coronavirus stia iniziando a destare serie preoccupazioni anche nella terra del sol levante. Il tour si intitolerà Kimetsu no Kanade e secondo quanto annunciato dal profilo social ufficiale durerà ben quattro mesi, dal 5 maggio al 5 settembre 2020.

Come anticipatovi il mese scorso, a guidare la storica Tokyo Philharmonic Orchestra ci sarà l'italianissimo Andrea Battistoni, ormai Direttore Principale da ben quattro anni. La prima esibizione si svolgerà presso il Tokyo International Forum Hall A, un auditorium con circa 5000 posti a sedere; da lì l'orchestra si sposterà a Hiroshima (15 maggio), Osaka (6 e 7 giugno), Sapporo (25 luglio), Tokyo (28 luglio), Fukuoka (5 agosto) e Nagoya (5 settembre).

Nelle scorse settimane si era parlato di un annullamento, in maniera simile con quanto fatto Toei per il tour di Dragon Ball. Demon Slayer tuttavia non si fermerà, e a tal proposito è stata condivisa, poco tempo fa, una key visual dedicata proprio alla serie di concerti.

