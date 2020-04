Coronavirus, il regalo di Studio Ghibli: disponibili 12 sfondi tratti dai film di Miyazaki

Nel caso in cui anche voi foste bloccati a casa e costretti allo smart working, sarete sicuramente felici di sapere che Studio Ghibli ha deciso di fare un piccolo regalo ai fan per ravvivare queste tristi giornate. Pochi giorni fa infatti, lo studio di Miyazaki ha distribuito dodici meravigliosi sfondi utilizzabili da privati per fini non commerciali.

Le immagini, tratte da grandi cult del calibro di Nausicaa della valle del vento e La città incantata, sono state distribuite gratuitamente da Ghibli per "dare un po' di colore alle vostre videochiamate e conferenze virtuali" e possono essere scaricate unicamente per usi personali. Potete effettuare il download dopo aver cliccato sul link reperibile in calce all'articolo.

Momentaneamente, Studio Ghibli si trova in una situazione molto complessa per via della diffusione della pandemia Coronavirus. Il nuovo film dello studio - annunciato per il 2022 - è attualmente in pausa, così come il progetto Ghibli Park e la Grande Mostra Ghibli. Nonostante tutto però, lo studio di Miyazaki non ha certo perso la volontà di stare vicino ai fan.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono gli sfondi? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non lo sapeste poi, vi ricordiamo che tutti i film di Studio Ghibli sono attualmente disponibili alla visione su Netflix.