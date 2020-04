Coronavirus: rinviato anche il film di Given, doveva uscire il 16 maggio in Giappone

Il sito web dedicato all'opera yaoi di Natsuki Kizu ha annunciato poche ore fa lo slittamento della data di uscita di Given - Boys Love, il film sequel della serie anime trasmessa nell'estate 2019. Lo studio di animazione Lerche si è scusato per il disagio, dichiarando che una nuova data sarebbe stata annunciata al termine dell'emergenza COVID-19.

Blue Lynx, etichetta anime sussidiaria di Fuji TV, ha pubblicato l'ultimo trailer della pellicola circa due mesi fa, confermando anche i nomi dello staff al lavoro sull'adattamento e la presenza dell'artista Centimillimental. Given è considerato dagli appassionati del genere come uno dei migliori anime BL in circolazione, nomea che ha garantito allo studio di animazione un ottimo budget per la produzione. Visti i disagi creati dalla pandemia però, le parti in causa dovranno aspettare qualche mese in più prima di godere dei frutti del proprio lavoro.

Vi ricordiamo che Given è un anime tratto da un manga yaoi, ovvero incentrato su rapporti omosessuali tra i suoi protagonisti. Il genere in Giappone è abbastanza comune e viene comunemente adottato dalle mangaka donne per realizzare storie indirizzate ad un pubblico femminile. La prima stagione dell'adattamento è attualmente visibile su Crunchyroll.

E voi cosa ne pensate? Aspettavate questo film? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Per altre informazioni sulla pellicola invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro primo approfondimento su Given- Boys Love.