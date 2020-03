Coronavirus: solidarietà dal Giappone. I robot invadono Twitter con didascalie di augurio

Questo è un periodo difficile per tutto il mondo e per il nostro paese in particolare. La cosa bella però è vedere come alla fine la gente sia in grado di unirsi, farsi forza a vicenda e sostenersi anche con piccoli gesti, ma che in momenti difficili e di bisogno valgono più di qualsiasi parola possa essere detta.

Tantissime persone e soprattutto tantissime aziende stanno, nel loro piccolo, facendo qualcosa per aiutare i cittadini e alleviare la sofferenza di questa quarantena forzata. Le iniziative si stanno attivando sia nel mondo anime e manga, abbiamo visto per esempio come la Weekly Shonen Jump ha reso disponibile sull'app digitale diversi dei propri numeri gratuitamente, sia fuori da questo mondo, come per esempio le raccolte fondi per gli ospedali, o le iniziative di alcuni editori italiani nel dare ebook gratis affinché i lettori possano passare in modo più piacevole la quarantena.

Oltre a ciò, riempe sempre il cuore di gioia quando si riceve solidarietà anche dagli altri paesi. Lo ha fatto la Cina inviando tantissime mascherine con su scritto "forza Italia", lo ha fatto l'Africa del Sud e ora anche alcuni cittadini giapponesi hanno espresso la loro solidarietà al nostro paese su Twitter.

Tutto è partito da un post fatto dall'utente @sousai_h, che potete trovare in calce all'articolo, in cui ha postato immagini di robot, accompagnate dalla didascalia "Dedicando immagini di robot ai compagni italiani". Da lì, a catena, tantissimi altri giapponesi hanno colto l'opportunità per augurare il meglio al nostro paese, tappezzando Twitter dei robot giganti più famosi degli anime e che, l'Italia, sin dagli anni Ottanta ha amato e apprezzato.

Parliamo di serie come UFO Robot Grendizer, Steel Jeeg, Mobile Suit Gundam, Super Machine zombot 3, Mazinger e tanti altri che conosciamo molto bene.

Cosa ne pensi di questo gesto di solidarietà verso il nostro paese? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

