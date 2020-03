Coronavirus, Toei cancella il tour di Dragon Ball: 'Scusate, viaggiare ora è impossibile'

Tutti i profili social di Toei Animation hanno confermato, pochi minuti fa, la cancellazione del tour musicale Dragon Ball Symphonic Adventure 2020. La prima data avrebbe dovuto tenersi al "Rosemont Theatre" di Chicago, Illinois, mentre le successive avrebbero dovuto portare l'orchestra a suonare in alcune importanti città europee.

Toei Animation si è pubblicamente scusata sui social, dichiarando quanto segue: "Con grande dispiacere dobbiamo confermare la cancellazione dell'evento al Rosemont Theater del 27 marzo 2020, a causa della situazione Coronavirus. [...] Siamo molto dispiaciuti, ma è una decisione necessaria per tutelare la salute di tutti: dall'orchestra alla crew, passando per tutti gli invitati. Vi ringraziamo per la pazienza". In calce potete dare un'occhiata al messaggio completo.

Per lo stesso motivo saranno annullati i concerti estivi organizzati nelle città europee, tra cui quello che avrebbe dovuto tenersi nella gigantesca Altice Arena di Lisbona, Portogallo. Attualmente non sono state divulgate informazioni riguardanti i rimborsi.

Quello di Dragon Ball non è l'unico tour musicale previsto per il 2020. Nel corso del mese di maggio ad esempio dovrebbe prendere il via la serie di concerti di Demon Slayer, ma a quanto pare anche in questo caso si potrebbe optare per un rinvio. Prima che le cose tornino definitivamente alla normalità, bisognerà dunque aspettare la fine dell'allerta Coronavirus.