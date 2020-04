È corretto usare Molo? In questo video analizziamo l'etimologia di Dragon Ball Super

Dopo lo speciale sull'Ultra Istinto di Dragon Ball Super, vi segnaliamo un nostro nuovo video in cui analizziamo l'origine etimologica dei nomi dei vari personaggi delle saghe di nate dalla mente di Akira Toriyama.

Vi siete mai chiesti quale sono state le influenze maggiori del mangaka giapponese per inventare i nomi di Goku, Bulma e degli altri personaggi di uno degli anime più famosi in tutto il mondo? Nel nostro video, che potete vedere in calce alla notizia, analizzeremo gli originali termini usati da Akira Toriyama per gli avversari, gli alleati e le mosse apparse nelle avventure del celebre Saiyan.

Non solo, scopriremo quale è stata l'ispirazione per i nomi delle divinità in Dragon Ball Super (spoiler alert: sono gli alcolici), fino a ragionare sul modo corretto di chiamare Molo, temibile avversario dei protagonisti apparsi nelle puntate di Super, su cui è ancora acceso il dibattito sulla sua pronuncia.

Sono passati più di due anni dalla conclusione delle puntate inedite dell'anime, mentre i fan sono ancora in attesa di un annuncio ufficiale della seconda stagione, sono in molti ad ipotizzare il nome del prossimo regista di Dragon Ball: Super 2, trasposizione per piccolo schermo prodotta dallo studio TOEI Animation, del manga disegnato da Toyotaro ed edito da Shueisha.