L'antologia di Gush per il 20° anniversario includerà l'omegaverse

Per il suo 20° anniversario, GUSH sta per pubblicare il suo breve speciale antologico. Il grande progetto farà prendere vita a numerosi titoli popolari pubblicati dalla casa editrice e sarà pubblicato entro la fine dell'autunno in Giappone.

Le antologie sono sempre un prodotto che incuriosisce gli appassionati. Basti pensare a opere come Star Wars Vision, del quale qui trovate la recensione. Per quanto riguarda l'antologia annunciata da GUSH, sono numerose le serie che ne faranno parte. Opere come Kimi no Nadekata, spin off di Spin-off di Ore no Kaikata Shikarikata, Shitsukekata, Karisome Bitch Minami-kun e Kedamono Arashi sono solo alcuni dei titoli annunciati.

Eppure, tutto il brusio che si è creato attorno a questa notizia è scaturito per via della presenza di contenuto Omegaverse.

L'Omegaverse è un sottogenere di fanfiction speculativa erotica in cui gli umani sono divisi in tre classi sessuali, alfa, beta e omega, che determinano il modo in cui questi ultimi interagiscono tra loro a livello romantico, erotico e sessuale. In Italia, Star Comics sta pubblicando Whisper me a love song, una delle opere Omegaverse più acclamate degli ultimi anni.

Ora, l'Omegaverse sta per arrivare anche negli anime, e il merito va in gran parte a GUSH. D'altro canto, il medium ha ha fatto passi da gigante negli ultimi dieci anni. Quasi ogni tendenza è stata esplorata attraverso il mezzo e ora i tempi sono maturi affinché gli anime si cimentino con qualcosa di diverso come l'Omegaverse.

L'arrivo dell'Omegaverse negli anime dà la possibilità a questo sottogenere di raggiungere un pubblico più ampio e di farsi conoscere, regalando una nuova prospettiva da cui affrontare le relazioni tra gli esseri umani.