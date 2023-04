Cos'è la Golden Week, la settimana d'oro giapponese che ferma l'uscita dei manga

I giapponesi hanno una cultura del lavoro molto asfissiante, che li porta a lavorare dalla mattina alla sera quasi senza stop, con poche possibilità di ferie durante l'anno. Però c'è un periodo dove questi lavoratori, e non solo, possono prendersi una pausa molto più lunga: il periodo è la Golden Week, la settimana d'oro.

Nata sul finire degli anni '40, questa settimana giapponese fu chiamata Golden Week per emulare il "golden time" di un'emittente radiofonica dato che la Daiou Films si accorse di come, durante quel periodo ricco di festività, i giapponesi fossero più inclini a frequentare il cinema o ad andare in vacanza e vivere di più le loro città, facendo aumentare le vendite.

La Golden Week non è una festa in sé per sé, bensì un'unione di tante feste che cadono a stretto giro: il 29 aprile è infatti lo Showa no Hi, festa nazionale per l'imperatore Hirohito, mentre il 3, il 4 e il 5 maggio sono rispettivamente il Kenpo Kinenbi (festa della costituzione), il Midori no Hi (giorno del verde) e il Kodomo no Hi (giorno dei bambini). A queste si aggiunge il primo maggio che, in Giappone, non è festa nazionale ma tante aziende concedono il giorno libero. La vicinanza di queste festività, che cadono tutte una dietro l'altra, portò alla creazione di questa settimana dove i giapponesi staccano completamente dal lavoro, approfittandone per viaggiare e per i festival. Non a caso, il periodo della Golden Week è uno dei più caotici di tutto l'anno, con prezzi alle stelle e vita ovunque. Per molti lavoratori infatti si tratta del periodo di feste più lungo dell'anno.

Ecco quindi perché i manga di Shonen Jump e di altre riviste fanno pausa, come ONE PIECE, My Hero Academia e altri. Un'altra festa importante in Giappone è l'Obon, che però si tiene ad agosto.