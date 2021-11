Cos'è il manga iyashikei? Un genere sconosciuto e i suoi esponenti migliori

I manga sono tanti e, a differenza di quanto si credeva prima in occidente, non sono diretti a un solo pubblico di bambini e ragazzi. Ci sono fumetti destinati alle ragazze e agli adulti, storie a stampo romantico e di combattimento, comiche ma anche gli iyashikei. Quest'ultimo genere è spesso sconosciuto ai più, pur essendo di grande valore.

Vediamo quindi cosa sono i manga iyashikei e come riconoscerli. Iyashikei in giapponese significa letteralmente "curativo" ed è un sottogenere dello slice of life nato negli anni '90, in seguito ad alcuni eventi stressanti che coinvolsero il Giappone come il grande terremoto di Hanshin e l'attacco con gas sarin nella metropolitana di Tokyo. Alcuni manga, che erano tutti incentrati sull'azione, sull'adrenalina e sulla lotta, iniziarono in parte a trasformarsi, con alcuni autori che decisero di concentrarsi su tematiche più calme e tranquille, facendo nascere il filone iyashi. Pertanto, sul finire dello scorso millennio e all'inizio degli anni 2000, nacquero manga slice of life con una storia praticamente assente, senza alcun obiettivo per il protagonista che si limitava a vivere la giornata tra gioie e quotidianità.

Una tipologia di manga quindi molto particolare dato che, a differenza di alcuni slice of life che integrano al proprio interno anche elementi comici o romantici, gli iyashikei fondamentalmente non hanno niente che stimoli il lettore, attirandolo però con scenari evocativi, nostalgici, onirici o che comunque risvegliano un senso di tranquillità, di calma nascosta in un passato conosciuto in cui sentirsi al sicuro.

Vista la tematica, non sono molti i manga iyashikei di spicco. Uno dei più conosciuti è sicuramente Aria, storico manga di Kozue Amano diventato anche un anime ambientato a Neo Venezia, una colonia nata su un Marte terraformato nel 2300. Akari Mizunashi è la protagonista, una undine, ovvero una gondoliera di questa nuova versione di Venezia.

Azumanga Daioh è un altro titolo di spessore di questa categoria. Composto da pochi volumi, la sua trama ruota intorno alla vita quotidiana di un gruppo di studentesse. Kiyohiko Azuma, mangaka di Azumanga Daioh, è però autore di un altro manga iyashikei: Yotsuba&!, uno dei più famosi della categoria. La piccola Yotsuba è la protagonista e, giorno dopo giorno, scoprirà sempre cose nuove.

Continuiamo con il titolo più recente di questa categoria, Laid-Back Camp, conosciuto anche come Yurucamp, con una storia che segue un gruppo di ragazze appassionate di campeggio e che cercherà di girare il Giappone quanto più possibile, scoprendone tutti i luoghi naturali più incantevoli. Infine, all'elenco aggiungiamo uno dei grandi manga ancora inediti in Italia: Yokohama Kaidashi Kikou, di Hitoshi Ashinano. Pur avendo creato diversi iyashikei, YKK è il più famoso del mangaka oltre che il più bello e significativo, con una storia che segue la vita quotidiana di Alpha, una robot umanoide che gestisce un cafè isolato e osserva l'umanità ormai giunta ai suoi ultimi giorni.