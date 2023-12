Cos'è che rende Mahito un villain temibile in Jujutsu Kaisen?

L'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya in Jujutsu Kaisen è ricco di momenti emozionanti e colpi di scena e è la battaglia tra Itadori Yuji e Mahito ad avere un ruolo fondamentale: quest'ultimo è diventato, con il passare degli episodi, un avversario sempre più temibile. Ma cosa lo rende un villain così intrigante? Occhio agli spoiler su JJK2!

Mahito differisce dagli altri spiriti maledetti poiché nasce dall'odio provato dagli esseri umani. Dotato di un potere speciale, la Trasfigurazione Inattiva, quest'essere può rimodellare anime e corpi, dando loro la forma che desidera e trasformandoli in armi. La raccapricciante tecnica di Mahito in Jujutsu Kaisen lo rende dunque una minaccia per chiunque.

La filosofia di Mahito, basata sul fare ciò che vuole senza una motivazione apparente, rende il suo personaggio ancora più misterioso. Nonostante il suo obiettivo sia quello di sterminare l'umanità (cosa che lo ha portato a collaborare con altri spiriti maledetti), il suo modo unico di agire sfida la logica. Il vero desiderio del villain è quello di esplorare la sua esistenza e conoscere sempre di più il suo istinto.

La mancanza di motivazioni chiare di Mahito e il suo sadismo lo hanno portato a un'accesa rivalità con Yuji Itadori. Le provocazioni e il comportamento immaturo e infantile dello spirito maledetto hanno messo a dura prova la determinazione del protagonista della saga, destabilizzandolo mentalmente più volte. Tuttavia, la loro battaglia ha anche evidenziato il percorso di crescita di Itadori, che alla fine ha accettato la sfida di combattere contro ideali opposti. Secondo una nostra classifica, Mahito potrebbe essere fra i migliori villain degli anime usciti nel 2023.