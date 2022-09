Cos'è lo Shikai? Analisi della seconda forma delle Zanpakuto in Bleach

Nell’universo di Bleach le Zanpakuto sono tra le armi più potenti, e sebbene appaiano come delle katane, la padronanza della Zanjutsu e l’esperienza sul campo permette agli Shinigami di raggiungere i due stadi evolutivi delle lame, Shikai e Bankai. Dopo la disamina sul Bankai, analizziamo la prima forma, rispondendo alla domanda: cos’è lo Shikai?

Il rapporto che si instaura tra uno Shinigami e la propria Zanpakuto è unico e non può essere condiviso. Per sperare di raggiungere alte posizioni nella gerarchia del Gotei 13, ogni Shinigami deve essere in grado di conoscere il nome dello spirito contenuto nella spada, saper entrare in contatto e comunicare con esso, e per arrivare a livelli di potenza più elevati anche saperlo controllare.

Per attingere allo Shikai, letteralmente descritto come il Rilascio Iniziale, uno Shinigami deve eseguire un breve rituale che consiste nel pronunciare una chiamata di rilascio, o anche Kaigo, che varia da un semplice verbo ad una poesia, come per Jushiro Ukitake, seguita dal nome dello spirito della Zanpakuto.

Una volta pronunciata la formula intera lo Shikai si attiva, trasformando la lama e donando capacità speciali all’utilizzatore. Gli Shinigami più potenti, capaci di raggiungere il Bankai, possono anche non pronunciare il comando prima del nome per attivare lo Shikai.

La prima volta che un dio della morte riesce ad attivare lo Shikai viene denominata Kengen, ovvero Manifestazione, e testimonia il raggiungimento di un buon controllo della Zanpakuto. In sostanza quindi, lo Shikai è il primo potenziamento di una Zanpakuto, e la sua seconda forma dopo la versione sigillata. Inoltre è il risultato del profondo legame instaurato tra uno Shinigami e lo spirito dell’arma, nonché un requisito necessario per salire nella scala gerarchica del Gotei 13.

Per concludere ricordiamo Tite Kubo potrebbe aggiungere nuovi Bankai nel sequel di Bleach, e vi lasciamo ad un riepilogo sulle origini della parte Hollow di Ichigo.