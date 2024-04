Cos'è successo alla qualità dell'anime di One-Punch Man? La storia spiegata

One Punch Man, scritto da One e disegnato da Yusuke Murata per l'edizione Planet Manga, è un manga molto popolare che ha saputo catturare l'attenzione del pubblico per aver fatto dell'ironia e della parodia sullo shonen classico il suo cuore pulsante. La serie è inoltre completa di due stagioni animate, che coprono circa i primi 16 volumi del fumetto, ma i fan hanno lamentato, all'uscita della seconda, un notevole calo nella qualità delle animazioni rispetto al passato, quali sono le ragioni di tale avvenimento?

La prima stagione di One Punch Man venne animata dallo studio Madhouse, già responsabile di adattamenti di successo come Death Note e Hunter x Hunter (2011).

Il risultato del lavoro in termini qualitativi era stato eccezionale, lo studio era riuscito a superare i propri standard da un punto di vista tecnico, regalando al pubblico sequenze di azione e di combattimento che sono un vero e proprio spettacolo per gli occhi.

I registi avevano ben compreso che una serie come One Punch Man, caratterizzata da una storia apparentemente semplice, avesse necessità di mantenere alta l'attenzione dello spettatore anche attraverso prodigi tecnici.

Shingo Natsume, regista della prima stagione, era impegnato in altri progetti importanti durante l'assegnazione dei lavori per One Punch Man Stagione 2, e il progetto venne affidato a JCSTAFF, studio noto per aver animato serie come "Food Wars! Battaglie culinarie".

L'aspettativa era dunque alta, tradita però all'uscita della stagione, caratterizzata da animazioni buone ma dai disegni anonimi e privi dello stile caratteristico utilizzato da Madhouse. Inoltre i fan del manga lamentarono l'inspiegabile assenza di scene importanti.

I dubbi sulla qualità del futuro della serie, che si mostra in questo poster di One Punch Man Stagione 3, persistono, ma i fan sono fiduciosi del fatto che JCSTAFF non sbaglierà nuovamente il colpo, avendo questa volta dalla sua una risorsa fondamentale, mancata durante il primo lavoro: più tempo a disposizione.

In attesa di novità, vi lasciamo con i 5 personaggi più cattivi di tutto One Punch Man.

One-Punch Man. Recuperare le forze per un nuovo attacco (Vol. 29 è uno dei più venduti oggi su