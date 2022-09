Che cos'è l'Ultra Istinto di Goku? Analizziamo la tecnica divina di Dragon Ball Super

Ambientata nei dieci anni che separano la disfatta di Majin Bu dalla conclusione originariamente concepita da Akira Toriyama, Dragon Ball Super è caratterizzata da minacce intergalattiche e continui potenziamenti per i protagonisti, da altri stadi del Super Saiyan fino all’Ultra Istinto. Ma che cos’è l’Ultra Istinto di Goku?

Apparso per la prima volta nella pellicola di Dragon Ball Z: La Resurrezione di F, e ripreso nell’episodio 18 dell’anime di Dragon Ball Super, l’Ultra Istinto è stato presentato come una tecnica molto complessa da apprendere. L’Ultra Istinto viene descritto generalmente come uno stato mentale che permette all’utilizzatore di agire in maniera automatica, istintiva appunto, durante i combattimenti.

La prima manifestazione, dell’Ultra Istinto di Goku avviene durante il Torneo del Potere, quando il Saiyan deve affrontare Jiren. In quell’occasione Goku ha prima raggiunto la forma dell’Ultra Istinto incompleto, e solo dopo la quintessenza dell’istinto, da dove deriva anche il titolo al capitolo 41, dove debutta. Ma le peculiarità della tecnica legate a Goku non finiscono qui.

Nella prima fase della saga dello stregone Molo, infatti, Goku raggiunge la forma Ultra Istinto Presagio, percepita come uno stadio primordiale della tecnica. Subito dopo aver fermato la minaccia di Molo, Goku e Vegeta si ritirano nuovamente per allenarsi con Whis e Beerus. Grazie ai consigli dell’angelo Goku riesce a padroneggiare l’Ultra Istinto, ma ancora non sembra aver trovato un modo per donare un tocco personale alla tecnica divina.

Risultato che riesce a raggiungere nello scontro con Gas, dove comprende che il miglior modo di usare l’Ultra Istinto è sfruttare l’essenza dei Saiyan, riuscendo quindi a creare un connubio perfetto tra emozioni ed istinto. Possiamo quindi definire l'Ultra Istinto di Goku come una tecnica capace di donargli capacità reattive straordinarie potenziate dallo spirito Saiyan.



