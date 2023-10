Cosa ci sarà nelle 15 pagine aggiuntive de L'Attacco dei Giganti? Le previsioni

La storia de L'Attacco dei Giganti è conclusa da un pezzo. Nell'aprile del 2021, Hajime Isayama portò ai lettori di Bessatsu Shonen Magazine la sua ultima storia, il capitolo 139, che poi fu integrata da qualche pagina aggiuntiva nel volume 34 più avanti nello stesso anno. Da allora, il mangaka si è occupato poco della sua serie storica.

Isayama non vuole creare sequel per la serie, quindi è difficile che ci siano proseguimenti de L'Attacco dei Giganti su carta stampata. Diversa la situazione per l'anime, che verrà però rimandata quantomeno di un mese, all'uscita dell'episodio finale di Attack on Titan previsto per novembre 2023. Intanto però, c'è qualcosa che si muove per la serie. I leak del progetto Shingeki no Kyojin - FLY - hanno invaso la rete, rivelando novità succose.

Annunciato dall'editor Kawakubo, che per anni si è occupato della serie di Hajime Isayama, la rivelazione arriverà a ottobre 2023, ma questi leak sembrano già rivelare tutti i contenuti del futuro artbook della serie, comprese delle pagine aggiuntive. Cosa ci sarà nelle 15 pagine extra de L'Attacco dei Giganti - FLY -?

Queste pagine sono disegnate da Hajime Isayama in persona e si tratterà molto probabilmente di una storia inedita. Dato che l'appendice in questione, sottotitolata "volume 35" comprenderà anche le tavole del capitolo 139, è possibile che queste 15 pagine raccontino una storia successiva alla dipartita di Eren, o anche un momento particolare della vita di Ymir. Molto meno probabile ma comunque plausibile la possibilità di raccontare un attimo speciale della vita di Eren o della sua vita parallela con Mikasa.

Molto più difficile invece che si tratti di un modo per gettare le basi di un sequel, magari su richiesta della redazione stessa, preparando l'anime a un prosieguo finora insperato e poco plausibile. E voi cosa pensate arriverà ad aprile 2024 con l'uscita dell'artbook Shingeki no Kyojin - FLY -?