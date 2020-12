Cosa ci sarà dopo L'Attacco dei Giganti 4? Un indizio arriva da un insider

Continua ad esserci ancora molto mistero sulla sorte de L'Attacco dei Giganti 4. Attualmente sappiamo, per ammissione del regista stesso, che la produzione è un inferno. I lavori stanno infatti procedendo sotto uno strettissimo margine di tempo e il tutto si sta svolgendo con un finale ancora tutto da delineare.

Nell'ultimo periodo lo staff de L'Attacco dei Giganti si sta scagliando contro gli insider e i leaker, tuttavia sono ancora in molti quelli operativi che stanno lentamente svelando i retroscena della produzione. L'insider Eslam ha recentemente cinguettato su Twitter una serie di post, alcuni dei quali piuttosto enigmatici, sullo stato di salute dell'anime.

Eslam ha svelato che la produzione dell'anime è effettivamente iniziata a dicembre 2019 e, nel mese di agosto, lo staff era arrivato alla fase degli inbetween per l'episodio 6. Con un po' di matematica, e supponendo che attualmente abbiano iniziato la stessa fase per l'episodio 10, l'intera saga di Marley dovrebbe al sicuro. Decisamente meno, invece, le restanti parti. Ovviamente si tratta di speculazioni e come tali vanno prese con le dovute precauzioni. Ad ogni modo, qualora la situazione produttiva dovesse effettivamente attraversare una parabola discendente non mancheremo di farvelo sapere.

L'insider, infine, ha rivelato che lo scorso ottobre lo staff de L'Attacco dei Giganti ha iniziato la produzione di "una certa cosa", probabilmente in riferimento al vociferato film che dovrebbe seguire la stagione finale. E voi, invece, cosa ne pensate delle sue parole? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.